كتلة هوائية تداهم العراق و تتسبب بهبوط درجات الحرارة

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد تتعرض ابتداءً من ساعات الصباح الباكر ليوم غد الاثنين، إلى تقدم جبهة هوائية معتدلة مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية تنشط نهاراً تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق (خمس درجات).

وأضاف، الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن هبوط درجات الحرارة سيكون في أغلب محافظات البلاد باستثناء البصرة وميسان اللتين تتأثران بالجبهة الهوائية الثلاثاء.

واشار الزيادي إلى أن درجات الحرارة تستمر مقاربة وأجواء اعتيادية لثلاثة ايام، لتسجل عند (34 /مئوية) في بغداد ثم تعاود إرتفاعاً مؤقتاً يوم الخميس القادم ثم تعاود انخفاض معدلات الحرارة الجمعة.

وبخصوص الأمطار توقع الزيادي، ان الأمطار غداً الاثنين حاضرة في نطاق واسع تحديداً المدن الشمالية واجزاء وسط صلاح الدين ومجملها زخات مطر متفرقة محدودة.