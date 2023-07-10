كتلة هوائية تخفف على العراقيين لهيب الصيف

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، بأن كتلة هوائية معتدلة ستؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الحارة التي تتعرض لها البلاد ستخف قليلاً بشكل طفيف بسبب قدوم كتلة هوائية تبدأ ظهر يوم غد الثلاثاء مصحوبة برياح شمالية معتدلة تنشط وتشتد يومي الأربعاء والخميس المقبلين تجعل الأجواء صيفية اعتيادية".

ونفى الزيادي وجود موجة برد بحسب ما نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

واشار الى ان "الأجواء ستبقى بدرجات حرارة تتراوح بين 45 الى 47 درجة مئوية في أغلب المدن، باستثناء بعض الأماكن المحدودة في محافظتيّ البصرة وميسان اذ ستلامس درجتها 49 درجة مئوية".

واضاف "حتى الآن لن تتعرض البلاد إلى موجة حر قاسية بل ارتفاع اعتيادي لكن قد يكون ترشيد مياه السقي وتوقف أغلب الفلاحين عن زراعة وسقي االأراضي بسبب نقص المياه، سبباً بارتفاع درجات حرارة الأرض وهذا عامل سلبي لمناخ البلاد".