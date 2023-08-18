كتلة هوائية تجتاح العراق وتحدُّ من سخونة الأجواء ورطوبتها

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تجتاح كتلة هوائية مناطق ومدن البلاد خلال الأيام المقبلة مما تحدُّ من سخونة الأجواء ورطوبتها مع قرب انتهاء شهر آب/أغسطس وموسم الصيف الحالي.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن: التوقعات تشير الى حدوث تغيير جوي طفيف في حالة الطقس في وسط وغرب البلاد وأجزاء أخرى جنوبي البلاد خلال اليومين المقبلين بسبب تحول إتجاه الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة غالباً، وكذلك تستمر هذه الرياح يوم الأحد، مردفا بالقول، إنه قد تعود الأجواء الرطبة مؤقتاً يومي الاثنين والثلاثاء في بعض الأماكن الجنوبية.

وأضاف "ننتظر إنكسار الموجة الحارة، حيث هناك تغير كبير و إنتهاء الرطوبة النسبية ابتداءً من بعد منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء (23 آب الجاري)، بسبب قدوم كتلة هوائية جافة مصحوبة برياح شمالية نشطة تخفف سخونة الأجواء وتعود الأجواء طبيعية".