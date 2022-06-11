كتلة هوائية باردة تندفع نحو العراق ودرجات الحرارة تنخفض دون معدلاتها

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا إلى صوب العراق تنخفض معها درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن "كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد اخدود جوي في الطبقات العليا تندفع من جنوب أوروبا نحو شمال شبه الجزيرة العربية والعراق اعتبارا من صباح الاثنين 13/6 ".

وأوضح أن "هذا الاندفاع يسبب انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتبارا من الاثنين لغاية نهاية الاسبوع"، منوها إلى أن انخفاض درجات الحرارة "تستمر دون تغيير مع انخفاض طفيف في مدينة البصرة ومدن الجنوب".

كما أشار عطية إلى فرص هطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق متفرقة من مرتفعات (شمال العراق) إقليم كوردستان.