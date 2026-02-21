كتلة هوائية باردة تندفع صوب العراق يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج

شفق نيوز - بغداد

توقعات الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، أن تندفع كتلة هوائية باردة صوب العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل يرافقها انخفاض في معدلات درجات الحرارة وتساقط للامطار مع هطول ثلجي في المناطق الجبلية.

وذكر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتقرير نشره اليوم، أنه "أعتباراً من مساء يوم الاثنين الموافق 23 شباط/فبراير، تشير خرائط الطقس إلى اندفاع كتل هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي نحو أجواء البلاد، وذلك بعد فترة من الغياب النسبي لمثل هذه الأنظمة الباردة. مما يشير الى حالات جوية متتابعة ستؤثر خلال الفترة المقبلة".

مناطق تساقط الأمطار

وطبقا للتقرير، فإنه "بسبب تمركز مرتفع جوي سطحي فوق المنطقة، من المتوقع أن يتركز النشاط المطري والحالات الجوية بصورة رئيسية في مدن شمال البلاد، مع أمتداد فرص أمطار أقل شدة إلى بعض مدن المنطقة الوسطى، في حين تبقى مدن الجنوب أقل تأثراً من حيث الفعالية المطرية حتى الآن".

الثلوج

كما اشار القيم في تقريره إلى أنه "هناك احتمالية واردة لعودة تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في أقصى الشمال (إقليم كوردستان)".

درجات الحرارة

ووفقا للتقرير، فإنه متوقع قبل نهاية الشهر الجاري أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يشمل عموم المدن بدرجات متفاوتة، ويكون أكثر وضوحاً في المنطقة الشمالية.