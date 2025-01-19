كتلة هوائية باردة تندفع صوب العراق متسببة بهطول ثلجي وموجات من الانجماد

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، الأحد، إن كتلة هوائية باردة ستندفع صوب العراق اعتبارا من مساء يوم غد الاثنين مسببة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة يصاحبها موجات انجماد ما تُعرف بـ"صقيع" تستمر لغاية نهاية الاسبوع.

وذكر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حركة السحب الملتقطة بالأقمار الاصطناعية صباح الأحد 1/19 تظهر بأن السحب تغطي أجزاء من مدن واسط وميسان وذي قار وجنوب ديالى، مبينا أن فرص واردة لهطول خفيف او قطرات فيها، تنتهي فرصتها بعد الظهر.

وأضاف أن السحب تتواجد شرق مدن السليمانية و شمال اربيل وشمال دهوك، متوقع هطول امطار خفيفة فيها مساء وهذه الليلة مع شمول محافظة كركوك وشمال نينوى بالهطول المطري فجر الاثنين.

كما توقع عطية، هطول أمطار مصحوبة بالثلوج ساعات المساء على المرتفعات الجبلية في السليمانية ودهوك واربيل، مشيرا الى أن التقلبات الجوية تستمر في مدن شمال البلاد، وبعض مدن شرق البلاد خلال نهار الاثنين، وتنتهي الحالة فجر الثلاثاء.

ووفقا لخبير التنبؤات الجوية، فإنه مع نهاية الحالة هذه ليل الاثنين، تندفع كتلة هوائية باردة نحو مدن البلاد، تسبب انخفاض واضح بدرجات الحرارة.

وتابع القول إن مدن الشمال وغرب البلاد هي الأكثر تأثرا بالموجة الباردة، إذ ستنخفض درجات الحرارة دون أو الى الصفر في أغلب المناطق فجر يومي الثلاثاء والاربعاء والخميس، وموجات من ( الانجماد) والصقيع متوقعة، مردفا بالقول، إن: شدة الموجة الباردة تخف نهار يوم الجمعة.