"كتلة هوائية" باردة تغزو أجواء العراق وتتسبب بموجات غبارية

شفق نيوز/ توقع الراصد في قسم التنبؤ الجوي صادق عطية، يوم الاثنين، استمرار الأجواء "غير المستقرة" خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن "كتلة هوائية" باردة غزت أجواء العراق وتتسبب بموجات غبارية في أغلب المدن.

وقال عطية، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد شهدت خلال ساعات صباح اليوم الاثنين، اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة قادمة من جهة الغرب، أسهمت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالمقارنة مع الأيام السابقة، لتمنح الأجواء طابعاً أكثر اعتدالاً خصوصاً وسط وشمال البلاد".

وأضاف أن "هذا التغير الحراري أدى إلى نشوء فوارق حرارية بين الكتلة المعتدلة والسطح الساخن، ما ساهم في إثارة موجات غبار في عدد من المناطق، رافقها تردٍ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من المدن"، مبيناً أن "هذه الظواهر تُعد طبيعية خلال فترات الانتقال بين الكتل الهوائية، وتدل على ديناميكية الغلاف الجوي في مثل هذا الوقت من السنة".

وأشار عطية، إلى "استمرار الأجواء غير المستقرة هذا اليوم، حيث تشهد مدن متفرقة من البلاد نشاطاً لموجات غبار محلية، نتيجة الاضطرابات الجوية والفوارق الحرارية المستمرة"، متوقعاً "استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لغاية يوم الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي مع مطلع الأسبوع القادم، ضمن نمط موسمي طبيعي ودخول فصل الصيف فعلياً".

وتابع قائلاً إن "رياح شمالية غربية ستهب في أغلب المدن، مع نشاطها بشكل ملحوظ في المنطقة الجنوبية وبعض مدن الوسط، لاسيما الصحراوية منها، مثيرة للغبار وتؤدي إلى تردٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار، تعود للهدوء ليلاً وتستمر الرياح في نشاطها يومي الثلاثاء والأربعاء".