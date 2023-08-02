كتلة "معتدلة" تطفئ قيظ العراق غداً

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، انحسار موجة الحر الشديدة في البلاد بدءاً من غد الخميس، بسبب كتلة هوائية معتدلة.

وأوضح الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن "التوقعات تشير إلى انحسار شدة وسخونة الحرارة غداً الخميس، بسبب دخول كتلة هوائية معتدلة ستخفف شدة الحر وتعيد معدلات الحرارة بفارق 4 درجات مئوية إلى الوراء، في المدن كافة وخاصة المنطقة الوسطى".

وأضاف، أن "الرياح قد تشتد جنوبي البلاد، وهي عامل إيجابي لجعل الأجواء صيفية اعتيادية، وقد تبقى الأجواء هكذا حتى منتصف الإسبوع القادم"، متوقعاً أن "تبلغ درجات الحرارة نحو (45/46) مئوية وسط وغربي البلاد، وأعلى بقليل في الفرات الأوسط، وعند (48) مئوية في البصرة ميسان، وأقل في الأقسام الشمالية".