كتلة قطبية باردة تندفع صوب العراق تتسبب بإنخفاض "حاد" في درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع المتنبي الجوي المعروف صادق عطية يوم الخميس ان تجتاح العراق كتلة هوائية قطبية باردة تتسبب بإنخفاض حاد بدرجات الحرارة بعد منتصف شهر كانون الثاني الجاري.

واشار عطية في منشور له على مواقع التواصل اليوم الى استقرار تام فـــــي الاجواء مع عدم وجود حالة جوية مهمه لغاية منتصف الشهر الحالي او بعده.

وقال ايضا ان هناك بعض التكونات من السحب التضاريسية في مناطق شمال البلاد حاليا ، تستمر في الظهور على فترات.

وزاد عطية قائلا انه لايوجد اي انخفاض بدرجات الحرارة في عموم المدن، وهنالك ارتفاع متوقع خلال الايام المقبلة رغم اننا في قلب موجات البرودة الشتوية .

ونبّه الى توقعات درجات الحرارة متوسطة المدى بأنها تشير الى تقدم كتلة هوائية باردة قطبية مابعد منتصف الشهر ، اي في الثلث الاخير منه ، تسبب بانخفاض حاد بدرجات الحرارة.