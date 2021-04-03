كتلة "ضخمة" من غاز سام في طريقها للعراق

شفق نيوز/ أفاد متنبئ جوي، يوم السبت، بأن كتلة "ضخمة" من غاز ثاني أكسيد الكبريت في طريقها العراق؛ قذفها بركان في إيطاليا.

وقال المتنبئ صادق عطية في منشور، إنه "حسب ما ترصده الخرائط البيئية، فإن موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة".

وأشار إلى أن ثاني أُكسيد الكبريت غاز سام (لو أزداد تركيزه في الهواء)، وهو عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية.

ويمكن تصنيع هذا الغاز أيضا عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية. وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط.

وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار.