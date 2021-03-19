كتلة برلمانية تعترض على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات: لن نمررها

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن كتلة بدر النيابية وفاء الشمري، يوم الجمعة، عن اعتراضها على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات من الشعل العراقي، مؤكدة عدم التصويت على اي فقرة داخل الموازنة فيها حجب البطاقة التموينية او أضرار بتخصيصاتها.

وقالت الشمري في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجميع يعلم أن الأمن الاقتصادي والاستراتيجي لأي مجتمع ودولة في العالم أساسه الأمن الغذائي لمواطني تلك الدولة، بالتالي فان التركيز على دعم الأمن الغذائي هو الوسيلة الاقوى لصمود وتقدم اي مجتمع وهي الورقة التي لعبت فيها الدول المتقدمة في إضعاف خصومها، وفي العراق فان الركيزة الاقوى لاسناد الامن الغذائي للشعب العراقي يقع على عاتق وزارة التجارة، في تأمين مفردات البطاقة التموينية وموادها، وهذا الامر بحاجة الى تخصيصات مالية وتشريعات قانونية".

وأضافت، "من خلال اطلاعنا على المواد المتعلقة بالبطاقة التموينية في الموازنة وجدنا انها كارثية كما انها تضمنت في المادة 46 حجب البطاقة التموينية عن شرائح عديدة من الشعب العراقي من العوائل التي تستلم مليون دينار فما فوق، وكما يبدوا فأن الازمة الاقتصادية كان سببها قوت المواطن وبطاقته التموينية وليس الإسراف والفساد المالي".

وتابعت "قد تناست السلطة التنفيذية ومجلس النواب ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار أضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية ما انعكس سلبا على المواطن، ثم نأتي اليوم حجب البطاقة التموينية عن فئات معينة وهو امر لم نكن نتمناه".

وأكدت الشمري "اننا لن نصوت على اي فقرة داخل الموازنة فيها حجب البطاقة التموينية او أضرار بتخصيصات البطاقة التموينية وتهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي".