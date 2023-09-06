كتلة هوائية باردة تندفع صوب العراق وانخفاض بدرجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الاربعاء، اندفاع كتلة هوائية باردة صوب البلاد لتنخفض معها معدلات درجات الحرارة وذلك اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل ستتأثر مدن شمال ووسط وغرب البلاد باندفاع هواء بارد في الطبقات العليا يسبب انخفاض واضح بدرجات الحرارة .

وأضاف أن الأجواء ستكون أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل، و معتدلة نسبيا خلال ساعات النهار، مردفا بالقول: اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة، فلا يوجد انخفاض واضح، لكن الإحساس الحراري عموما يكون أقل شدة من الايام الحالية، بعد ان تتأثر نهاية الاسبوع الحالي بموجة رطوبة تشمل البصرة وميسان.