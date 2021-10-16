كتلة باردة تدخل أجواء العراق ودرجات الحرارة تنخفض تدريجياً

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي صادق عطية يوم السبت أن كتلة هوائية باردة ستدخل مناطق ومدن البلاد تنخفض معها درجات الحرارة بشكل تدريجي خاصة في وقت المساء.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "الحرارة في تصاعد هذا اليوم السبت، اذ سجلت اغلب مدن الجنوب درجات بلغت 42م° واقل منها في باقي المدن".

واستطرد القول إن الكتلة الباردة تستعجل الدخول لاجوائنا"، منوها إلى أنه "تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الأحد ويستمر الانخفاض تدريجيا لا قل قيمة له نهاية الاسبوع بحيث تكون الاجواء باردة ليلا".