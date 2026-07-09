كتلة "النهج الوطني" تعلن دعم مطالب "مهندسي الـ600" وتطالب بحسم ملف تعيينهم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتلة النهج الوطني النيابية، يوم الخميس، دعمها الكامل لمطالب مهندسي "الـ600"، مؤكدة وجود آلاف الدرجات الوظيفية الشاغرة التي تتيح حسم ملف تعيينهم، فيما تعهدت بمتابعة القضية داخل مجلس النواب وتأمين التخصيصات المالية اللازمة.

وقال النائب عن الكتلة سعد العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكتلة تؤكد دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمهندسين الذين يواصلون اعتصاماتهم السلمية للمطالبة بحقهم في التعيين وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الكتب والمخاطبات الرسمية تشير إلى وجود آلاف الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى مجلس الخدمة العامة الاتحادي لفئة المهندسين ضمن حركة الملاك، في حين لا يتجاوز عدد المهندسين المطالبين بالتعيين 600 مهندس، ما يؤكد إمكانية حسم الملف بصورة واقعية ومنصفة، فضلاً عن وجود مخاطبات رسمية تمنح هذه الشريحة أولوية التعيين عند توفر الدرجات الوظيفية.

وأكد العوادي أن إنصاف المهندسين وتوظيفهم في مواقعهم المستحقة يمثل خطوة أساسية لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة ودعم مشاريع الإعمار والتنمية، معلناً متابعة الكتلة المباشرة للملف داخل مجلس النواب والعمل على تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتعيينهم ضمن الموازنة.

ودعا وزارة المالية والجهات المعنية إلى الإسراع في توفير الغطاء المالي المطلوب، مشدداً على استمرار الجهود النيابية والرقابية حتى حسم ملف تعيين مهندسي "الـ600" وإنهاء معاناتهم.