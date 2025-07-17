كتب شعوذة ودولار أسود في بغداد.. من هو الأمين عوض الله؟

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، مساء الخميس، إلقاء القبض على شبكة تتاجر بالعملة المزورة، بحوزتها كتباً للسحر والشعوذة، وباج تعريفي باسم (الأمين عوض الله).

وذكر مصدر في القيادة، لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الثالث، وبالاشتراك مع مفرزة من الجريمة المنطمة واستخبارات الفوج ودوريات مركز شرطة السعدون، وتنفيذاً لقرار القاضي في تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الاموال والجريمة المنظمة، تم القاء القبض على شبكة يتاجرون بالعمله المزورة (الدولار الأسود) وبالجرم المشهود".

واضاف المصدر، انه "تم القاء القبض على ستة متهمين، اربعة منهم سودانيون، وواحد تشادي الجنسية وآخر عراقي".

وأشار إلى "ضبط أجهزة داخل المكتب والشقة التي يسكنونها منها أجهزة طباعة وحاسبات وآلات تقطيع ورق وأجهزة موبايل، إضافة إلى ثلاثة كتب للسحر والشعوذة، و⁠باج باسم (الأمين عوض الله أمين) تابع الى وزارة الخارجية العراقية".