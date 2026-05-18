كتائب حزب الله: محمد باقر السعدي لا ينتمي لنا

قالت كتائب حزب الله، يوم الاثنين، إن (محمد باقر السعدي) الذي تم اعتقاله ونقله إلى أميركا لا ينتمي لها، فيما أكدت أن الجنرال ديفيد بترايوس ساهم من خلال "قراراته الغبية" وفي مقدمتها إغراق العراق بجنود "الاحتلال" آنذاك، في تحويل قواعدهم إلى (ميادين صيد البط).

وقال المسؤول الأمني للكتائب "أبو مجاهد العساف" في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من تحركات أميركية وإسرائيلية "تستهدف أمن العراق واستقراره"، فإن "العدو" لا زال يسعى إلى تصعيد جديد ضد "المقاومة" والحشد الشعبي.

وأضاف، أن محمد باقر السعدي لا ينتمي إلى كتائب حزب الله، وسيعاد إلى وطنه مرفوع الرأس لأنه من "محبي المقاومة ومؤيديها".

وأوضح العساف، أن جلّ عمليات الاستطلاع الأميركية والإسرائيلية تنطلق من الأردن، تمهيداً لتنفيذ أعمال "عدائية" داخل العراق، وعلى حكومة عمان أن تغطّ في الحرب الأخيرة، فالصبر بدأ ينفد.

ولفت إلى وجود معلومات لاستهداف أميركي إسرائيلي جديد على قيادات في "المقاومة الإسلامية" والحشد الشعبي، محذراً من أن أي استهداف لأبناء العراق، فإن الرد سيكون على الأميركان في مختلف المجالات، وسيتحملون كامل المسؤولية.

وختم العساف البيان بالقول: "إذا كانت هناك نية لعودة بترايوس إلى العراق، فإننا نعتقد أن ذلك سيمنحنا فرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد أعلن القبض على محمد باقر داود السعدي، يوم الجمعة الماضي، بتهمة تدبير 20 هجوماً وُصفت بـ"الإرهابية" في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى التخطيط لهجمات استهدفت مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة.