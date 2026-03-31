كتائب حزب الله ترفع أعلامها في شوارع وجسور بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

رفعت كتائب "حزب الله"، يوم الثلاثاء، أعلامها في عدد من الشوارع والجسور في العاصمة بغداد، من دون إعلان أسباب هذه الخطوة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أعلام كتائب حزب الله انتشرت في عدد من الشوارع والجسور والطرق السريعة في جانبي الكرخ والرصافة، مبيناً أن صوراً خاصة أظهرت رفع الأعلام على أحد جسور شرق القناة، فضلاً عن انتشارها في جسور منطقة الدورة ومناطق أخرى.

وتعد كتائب حزب الله من الفصائل الشيعية المسلحة البارزة في العراق، ولها مواقف عسكرية وسياسية خلال الأحداث المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، كما تعرّضت مقار وقيادات تابعة لها إلى ضربات عسكرية، مع إعلانها تنفيذ عمليات مضادة في بغداد ومدن أخرى.

وأعلنت الكتائب في أكثر من مناسبة مُهلاً تتعلق باستهداف السفارة الأميركية في بغداد، مع طرح شروط لوقف عملياتها، كما أخلت مسؤوليتها من استهداف مقر جهاز المخابرات في العاصمة قبل أيام، ودعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حينها إلى إشراكها في التحقيق.

وسبق أن أعلنت الكتائب مقتل مسؤولها الأمني "أبو علي العسكري" خلال الشهر الجاري، كما تحدثت عن شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدة أنه "لن يتم قطعاً" إلا بعد موافقة "المقاومة الإسلامية".