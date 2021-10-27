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كتائب حزب الله تحذر من الفتنة: اكتوى بنارها السنة قبل الشيعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-27T15:24:39+0000
كتائب حزب الله تحذر من الفتنة: اكتوى بنارها السنة قبل الشيعة

شفق نيوز/ ربطت كتائب حزب الله، احدى الفصائل المسلحة الشيعية في العراق، يوم الاربعاء، الهجوم الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى أمس، بنتائج الانتخابات العراقية، فيما حذرت من "فتنة اكتوى بنارها السنة قبل الشيعة".  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جريمة المقدادية البشعة بحق أهلنا من ابناء تميم مرتبطة بمؤامرة التزوير"، مشددة "يجب الرد على مصدر النار".

وجاء في البيان أيضاً، "يوما بعد يوم تثبت داعش القذرة صنيعة المحور الصهيوأمريكي السعودي أنها أداة لنفث السموم الطائفية برعاية أطراف سياسية وحواضن داخلية، وهو ما يوجب الرد على مصدر النار لا على أطرافه".

 وأضافت أن "توقيت جريمة المقدادية البشعة بحق أهلنا من أبناء تميم يؤكد ارتباطها بمؤامرة التزوير، فهي رسالة لإخضاع القوى الرافضة لسرقة إرادة الشعب وصوته، وهذا ما يدعونا لوقفة شجاعة لقطع رأس الأفعى ومن يغذي تحركاتها لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، الفتنة التي اكتوى بنارها أخوتنا السنة قبل الشيعة".

وشددت على ضرورة "تعزيز الجهد الأمني والعسكري وبالأخص من قبل القوات التي أثبتت قدرتها في مواجهة عصابات داعش وسحقها ضمان لعدم تكرار المأساة"، مؤكدة أنه "لا يمكن السكوت على نزيف الدم الذي يتعرض له شعبنا والاكتفاء بالإدانة دون فعل يقطع دابر الفتنة ومن يقف خلفها".

 

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