كتائب حزب الله تتوعد: صواريخنا جاهزة لضرب القواعد الأميركية في العراق والمنطقة (صور)

شفق نيوز- بغداد

هدد القيادي في كتائب حزب الله، أبو طالب السعيدي، يوم الجمعة، بأن صواريخ ومسيرات "المقاومة" جاهزة لضرب القواعد العسكرية الأميركية في العراق والمنطقة في حال شنت الولايات المتحدة حرباً على إيران.

وقال السعيدي لوكالة شفق نيوز، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في بغداد للتنديد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران، إن "كتائب حزب الله جزء من الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تقف على الحياد بل أيدينا على أسلحتنا".

وأضاف: "في حرب الـ12 يوماً التي شنتها أميركا على إيران كان هناك توجيه وتكليف المرشد الأعلى علي خامنئي بأن لا نتدخل في هذه الحرب، لكن الوضع الآن يختلف تماماً".

وأكد السعيدي: "لدينا جهوزية عالية المستوى وقطعاً في حال وجهت الولايات المتحدة ضربات لإيران فإن القواعد الأميركية في العراق ودول الجوار لن تكون بمنأى من صواريخنا وطائراتنا".

ونظم المئات من العراقيين من مختلف "فصائل المقاومة" وفعاليات شعبية أخرى وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام السفارة الإيرانية وسط العاصمة العراقية بغداد، للتعبير عن تأييدهم لإيران ضد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن بلاده سوف تتدخل عسكرياً لإسقاط النظام الإيراني كرد فعل على عمليات قتل المتظاهرين في المدن الإيرانية.

وتشهد المدن الإيرانية احتجاجات منذ عدة أيام بدأت في بورصة طهران بعد انهيار العملية المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية على حد سواء بالنسبة للمواطنين والتجار، للتوسع رقعة الاحتجاج وتنطلق في مدن أخرى.

وفي الأسبوع الأخير شهدت الأحداث تصعيداً خطيراً حيث سقط العديد من الضحايا بين صفوف المحتجين وقوات الأمن الإيرانية جراء صدامات بين الطرفين، إلى جانب عمليات حرق وتخريب.