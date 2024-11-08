كبير مستشاري السوداني يفند مزاعم "الرشوة المليارية" المسربة عنه

شفق نيوز/ فند عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، يوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي و"الصفحات الصفراء" من تسريب صوتي "مفبرك".

وأوضح الفيصل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء"، مؤكداً أن "لا صحة لسحب يده من العمل".

وتابع: "أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون بعد الله العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي"، معلناً أن "هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق".

وخلص الفيصل، إلى القول: "أعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المرؤة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".