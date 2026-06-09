أكبر ملف شبهات فساد في تاريخ ذي قار.. لا يقل عن "سرقة القرن"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد عضو مجلس النواب عن ذي قار فاروق الياسري، يوم الثلاثاء، بإحالة ملف التعاقد بين دائرة صحة المحافظة وشركة "أبيكس هيلث" القطرية إلى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطهم أو تقصيرهم.

وقال الياسري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملف يتعلق بعقد تبلغ قيمته 81 مليون دولار ولمدة سنتين"، مشيراً إلى أن "حجم المخالفات والشبهات الواردة فيه يجعله من أكبر ملفات الفساد في محافظة ذي قار، ولا يقل خطورة عن ملف سرقة القرن".

وأوضح أن الإحالة جاءت استناداً إلى الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب وفق المادة (61/سابعاً/أ) من الدستور العراقي، والمادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.

وأضاف أن "التقرير المرفق يتضمن جملة من المخالفات القانونية المتعلقة بآلية إبرام العقد، إضافة إلى مؤشرات لهدر المال العام والإهمال الوظيفي والإضرار بالمصلحة العامة"، داعياً الجهات المختصة إلى "فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين أو المقصرين".

وأشار الياسري إلى أن الملف تم تسليمه رسمياً إلى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة الصحة، معرباً عن اعتقاده بأن "الإجراء قد يثير مشاكل نتيجة هذا الكشف".