كباتن "بلي" يتظاهرون في بغداد للمطالبة برفع الأجرة

شفق نيوز/ نظم عدد من كباتن تطبيق "بلي"، يوم الاحد، تظاهرة في بغداد للمطالبة برفع الأجرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جمعاً من سائقي كباتن "بلي"، نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في شارع 14 رمضان بمنطقة المنصور في بغداد، مطالبين برفع أجرة النقل بما يتماشى مع باقي التطبيقات المنافسة.

وأوضح السائقون أن الشركة قامت بتخفيض الأجور في وقت سابق دون توضيح الأسباب، وهو ما أثر بشكل سلبي على وضعهم المالي وأدى إلى تراجع في مستوى دخلهم.

وقد أشار المشاركون في التجمع إلى أن هذا القرار كان له تداعيات كبيرة على عملهم اليومي، مطالبين بسرعة معالجة الأمر بما يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين جميع العاملين في هذا القطاع.

من جانب آخر، لاقت الأسعار المخفضة التي فرضتها الشركة استحسان العديد من المواطنين، خاصة الفقراء منهم، الذين وجدوا فيها فرصة مناسبة لاستخدام خدمات التاكسي عبر التطبيق بأسعار معقولة تتناسب مع قدرتهم المالية.

في السياق ذاته، لم تقدم الشركة أي تعليق رسمي حول الأسباب التي أدت إلى تخفيض الأجور أو حول مطالبات السائقين المتواصلة.