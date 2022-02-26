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كان يكبّل ابنته ويحتجزها بـ"زنزانة".. اعتقال رجل دين "مُعمم" في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T14:17:05+0000
كان يكبّل ابنته ويحتجزها بـ"زنزانة".. اعتقال رجل دين "مُعمم" في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال رجل دين "مُعمم" لقيامه بتعنيف ابنته واحتجازها في غرفة صغيرة أشبه بسجن انفرادي ضمن إحدى مناطق محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان يحتجز ابنته ويكبل يديها ويعنفها من خلال وضعها في هيكل متروك خالي من وسائل الحياة الكريمة، وداخل غرفة تبلغ مساحتها متر ونصف وقفلها، مع وضع حمام متنقل لغرض قضاء الحاجة في نفس المكان".

وأضاف المصدر، أن "عملية إلقاء القبض على المتهم، وتحرير ابنته المحتجزة، تمت بعد ورود معلومات واستحصال الموافقات القضائية".

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