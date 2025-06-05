كان ميت سرسريا.. داء الكلب ينهي حياة طفل في ديالى

شفق نيوز/ توفي الطفل أيام حسين، فجر اليوم الخميس، في إحدى مستشفيات محافظة ديالى، بعد نحو شهر من تعرضه لعضة كلب.

وقال مصدر مقرب من عائلة الطفل لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل أيمن البالغ من العمر 11 عاما، توفي اليوم بعد نحو 15 يوم من رقوده في المستشفى ووفاته سريريا جراء اصابته بداء الكلب ووصول الفيروس لدماغه".

وأضاف أن "أيمن تعرض لهجوم كلاب سائبة في بعقوبة يوم 5 من آيار الماضي، وأصيب بداء الكلب وتدهورت حالته الصحية ونقل الى المستشفى في 25 آيار".