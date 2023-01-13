كانوا متوجهين لتشييع جنازة .. مصرع واصابة 14 شخصاً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 14 مواطنا من اهالي قضاء الجبايش بحادث سير مروع غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " 14 شخصا كانوا ذاهبين للمشاركة في تشييع جنازة امرأة من اهالي قضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية، وفي الطريق الدولي السريع تحول ذهابهم إلى النجف لدفن لفاجعة كبرى، انتهت باصطدام عجلتهم بشاحنة (خباطة) على الطريق الدولي السريع غربي المحافظة".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع 7 أشخاص على الفور، واصابة 7 آخرين بحالة خطرة، نقلوا لاقرب مشفى لغرض تلقي العلاج "، لافتا إلى ان "بين المتوفين زوج المتوفية وابنها واولاد عمها وآخرين اقرباء لها".