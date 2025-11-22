كانوا في حالة سكر.. ثلاثة شبان يعتدون على طبيب في مستشفى الشرقاط

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بأن أحد أطباء مستشفى الشرقاط تعرّض لاعتداء من قبل ثلاثة شبان كانوا بحالة سُكر، بعد إدخال قريبهم إلى المستشفى وعدم توفر بعض العلاجات اللازمة لحالته.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة الشرقاط وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من اعتقال الشبان الثلاثة واقتيادهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتشهد بعض المستشفيات الحكومية حالات اعتداء متكررة على الكوادر الصحية بسبب نقص الأدوية والإمكانات، وهو ما دعا دائرة الصحة للمطالبة بتوفير حماية أكبر للملاكات الطبية.