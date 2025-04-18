كانت مخبأة داخل "كوسرة".. ضبط مسافر بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة بالشلامجة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، تمكنها من القبض على مسافر أجنبي بحوزته أكثر من 4 آلاف حبة مخدرة، مخبأة داخل جهاز كهربائي "كوسرة".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، ضبطت مسافر أجنبي بحوزته (4575) حبة مخدرة، كانت مخبأة داخل جهاز كهربائي (كوسرة)، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها إلى البلاد".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة المخدرات وشرطة الگمرك"، مشيراً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة".