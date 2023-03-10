"كانت متاحة للجميع" .. النزاهة تضبط بـ"عملية نوعية" أكثر من 100 قطعة اثرية في واسط

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط اكثر من (100) قطعة اثرية بعملية نوعية تم تنفيذها في محافظة واسط، وفيما بينت ان مكان الأثار كان "متاحا" للجميع، اكدت اعتقال احد المتهمين بالقضية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ملاكاتها تمكنت من ضبط أكثر من (100) قطعة أثريَّة عبر عمليَّة نوعيَّة كبرى في أحد المواقع الأثريَّة في محافظة واسط".

وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط تلقى عبر أحد منافذ الإبلاغ الخاصة به معلومات تتضمن قيام بعض المتجاوزين على أحد المواقع الأثريَّة الواقعة بين قضائي النعمانيَّة والأحرار في المحافظة باستخراج الآثار وبيعها عن طريق شبكة تهريب داخل المحافظة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم".

وأَضافت الدائرة أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط هرع إلى تأليف فريق للتحري والتقصي عن المعلومات الواردة، والانتقال إلى دائرة الآثار، حيث تبيَّن أن الموقع غير مسيَّج وغير مصان وغير محمي، فيما تم عرض نتائج التحريات على المحكمة المختصة التي قررت بدورها فتح قضيَّة والتحقيق فيها وفق المادة (40 / أولاً من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002)"، لافتة الى أن "القرار تضمن إجراء التفتيش في الموقع الأثري، والبحث عن المواد الأثريَّة والتراثيَّة المزعوم استخراجها، وضبط كل ما يشكل جريمة".

وتمكن فريق المكتب، بعد الانتقال بصحبة مدير دائرة آثار واسط إلى الموقع، والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، من "ضبط أحد المتهمين في عمليَّة تهريب القطع الأثريَّة، كما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط (104) قطع أثريَّة مختلفة الأشكال والأحجام"، وفق البيان.