كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء عن تمكنها من إيقاف عملية ابتزاز لفتاة من قبل شاب اختلفت معه في لعبة "بوبجي" الالكترونية في العاصمة بغداد.

واقدم الشاب على "تهكير" حسابها ومساومتها بنشر صورها الشخصية ومحادثاتها ما لم تسلمه مبلغا قدره ٣٠٠ دولار، بحسب البيان الصادر عن الشرطة المجتمعية.

وقالت الشرطة انها ومن خلال الشعبة النسوية التابعة الى قسم الشرطة المجتمعية استطاعت التوصل إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز، وقد اعترف بجريمته، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقه.

واوضح البيان ان العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة لقسم الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل الفتاة.