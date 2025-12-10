"كانت تسير بسرعة جنونية".. عجلة تدهس 3 أشخاص وتتسبب بمقتلهم في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الأربعاء، بتعرض 3 أشخاص لحادث دهس في منطقة الرضوية جنوبي مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سائق عجلة نوع (ستاركس)، كان يقود عجلته بسرعة كبيرة على طريق الرضوية جنوبي النجف ودهس 3 أشخاص كانوا يهمون عبور الطريق العام، فدهسهم وقتلهم على الفور بينهم امرأة".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها توقيف السائق على ذمة التحقيق".