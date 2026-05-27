"كانا يمارسان السباحة".. نهر ديالى يبتلع شابين

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بغرق شابين أثناء السباحة في نهر ديالى شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين لا يتجاوز عمرهما 25 عاماً، كانا يمارسان السباحة في نهر ديالى بمدينة جلولاء شمال شرقي المحافظة، قبل أن يتعرضا للغرق".

وأضاف أن "فرق الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة أحدهما قرب منطقة الطبج، فيما تواصل فرق الغواصين البحث عن الشاب الثاني".