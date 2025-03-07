كاميرا شفق نيوز ترصد أمطار بغداد وكربلاء و"حالوب" النجف.. فيديو وصور

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، ومحافظتي كربلاء والنجف، موجة أمطار شديدة وتساقط لحبات البرد (الحالوب)، هي الأشد منذ سنوات.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، تساقط الأمطار في هذه المدن، إذ تجولت في طرقاتها، بعد أن بدأت موجة الأمطار مساء اليوم الجمعة.

وكانت توقعات الطقس، أشارت يوم أمس، إلى بدء دخول الموجة الماطرة "الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي" في أجواء البلاد، على أن تستمر حت يوم غد السبت.

وكان الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، قال لوكالة شفق نيوز، يوم أمس، إن "الموجة بدأت دخولها عصر ومساء اليوم من بادية السماوة وغربي النجف وصولاً إلى النخيب مسببة أمطاراً غزيرة".

وأضاف الزيادي، أن "الموجة ستتحرك صباح يوم غد الجمعة وتستمر بالتوسع في محافظات البلاد كافة مسببة بهطول أمطار شديدة وعنيفة، ومن المتوقع أن تكون مدن الوسط والفرات الأوسط والمثنى تحت أمطار تتجاوز 25/ملم مسببة غرق الأماكن المنخفضة وحدوث فيضانات محلية".

ودعا الراصد الجوي، إلى ضرورة "أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية وسقوط البرد (الحالوب)"، متوقعاً "تأثر أغلب مدن البلاد بهذه الموجة التي تعتبر الأشد منذ تسعينيات القرن الماضي كونها تأتي في وقت ربيعي، ومن المتوقع انحسارها السبت المقبل".