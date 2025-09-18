كاميرات وGPS في سيارات نقل الطلبة بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

قرر مدير عام تربية السليمانية، نژاد عبد الله، اليوم الخميس، تزويد جميع السيارات المخصصة لنقل التلاميذ والطلاب بكاميرات مراقبة وأنظمة تحديد المواقع (GPS) عبر شركات متخصصة، لتنظيم عملية نقل الطلبة من وإلى المدارس.

وقال عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "حرصنا على سلامة التلاميذ والطلبة وتقليل الحوادث والمشكلات المرتبطة بعملية النقل دفعنا إلى اتخاذ قرار نصب الكاميرات وأجهزة التتبع (GPS) في جميع الحافلات والسيارات المخصصة لنقل الطلبة"، مشيراً إلى أن "المديرية ستفتح الباب أمام الشركات الراغبة بتقديم عطاءاتها لهذا المشروع".

وأضاف ان "جانباً كبيراً من مباني المدارس بحاجة إلى أعمال ترميم وصيانة"، مبيناً أن "أكثر من 100 مدرسة حالياً يُعاد تأهيلها حالياً، بعضها عبر جهود المتبرعين والبعض الآخر على نفقة وزارة المالية"، لافتاً إلى وجود "نحو 40 مدرسة آيلة للسقوط وغير صالحة لاستقبال التلاميذ".

وحول انطلاق العام الدراسي الجديد، أوضح عبد الله أن "الاستعدادات كافة أنجزت لبدء العام الدراسي، وسيُقرع جرس المدارس في 21 أيلول/سبتمبر الجاري"، داعياً "جميع الكوادر التدريسية والإدارية إلى استقبال الطلبة بصدر رحب كما جرت العادة في الأعوام السابقة".

وأعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين الماضي، التقويم الدراسي والامتحانات للعام الدراسي 2025-2026 الخاص بالمدارس والمعاهد الأهلية والحكومية التابعة لها.

وجاء في التقويم الصادر من الوزارة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدوام الرسمي يبدأ في 21 أيلول/سبتمبر الجاري، بخمسة أيام دراسة في الأسبوع".

فيما حددت الوزارة، "يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق امتحانات نصف السنة، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الأول في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، ويستأنف الدوام بعد العطلة الشتوية في 4 كانون الثاني/يناير 2026".

كما بيّن التقويم، أن "امتحانات نصف السنة للفصل الثاني ستجرى في 16 شباط/فبراير 2026، فيما ستبدأ امتحانات نهاية العام للصفين التاسع والثاني عشر في 12 نيسان/أبريل 2026".

أما الامتحانات النهائية، لبقية الصفوف غير المنتهية، فستنطلق في 9 أيار/مايو 2026، وهو نفس موعد بدء الامتحانات الوزارية للصف التاسع الأساسي"، بحسب التقويم.

ووفقاً للوزارة، فإن "الامتحانات الوزارية للصف الثاني عشر ستبدأ في 4 حزيران/يونيو 2026".