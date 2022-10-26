كاميرات المراقبة تكشف المتسبب بدهس "أبو الماطور" ومصرع مدني بحادث آخر في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، بمصرع مدني بحادث سير، فيما كشفت كاميرات المراقبة شخصاً تسبب بدهس رجل يستقل دراجة نارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مدنياً لقي مصرعه بحادث سير على طريق سامراء - بغداد بعد اصطدام دراجته النارية بأحد المركبات".

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث "

وفي السياق ذاته أوضح المصدر أن "كاميرات المراقبة الأمنية كشفت شخصاً دهس رجلاً يستقل دراجة نارية وسط قضاء بلد، جنوبي صلاح الدين"، مشيرا إلى أن "الحادث أودى بحياة صاحب الدراجة فيما لاذ المتسبب بالفرار".

واكد المصدر أن "المتسبب بالحادث أحيل إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".