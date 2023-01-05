كاظم الساهر يحط الرحال في العراق لإحياء افتتاح كاس الخليج

شفق نيوز / وصل الفنان العراقي، كاظم الساهر، مساء الخميس، إلى العاصمة بغداد، استعداداً لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها يوم غد في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وعلمت وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، بوصول الفرقة الغنائية الخاصة بالساهر، إلى محافظة البصرة، استعداداً لإحياء الحفل الذي تترقبه الجماهير العراقية والعربية، في افتتاح بطولة كأس الخليج على أرضية ملعب الميناء الدولي.

ومن المقرر أن يغادر الفنان كاظم الساهر، العاصمة بغداد، متجهاً إلى البصرة، في وقت لاحق من ليل الخميس/ أو صباح الجمعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام أنباء أفادت برفض الفنانين العراقيين كاظم الساهر وماجد المهندس المشاركة في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة غداً الجمعة، ما أثار غضباً واستياءً شديدين في الشارع العراقي، ليصل الحد لدى البعض باتهامهما بـ"الخيانة والتنكر" لوطنهما.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد أعلن الأحد الماضي، مشاركة الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة رحمة رياض، بإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 يوم الجمعة المقبل، في تغريدة له نشرها على تويتر، ثم قام بحذفها ونشر فيديو توضيحي قال فيه إن "الأمر متروك لكاظم الساهر".