سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كاشفة عن سكان العراق لعام 2030.. التخطيط: تجاوزنا الـ40 مليون نسمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-12T09:42:48+0000
كاشفة عن سكان العراق لعام 2030.. التخطيط: تجاوزنا الـ40 مليون نسمة

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن بلوغ عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة نهاية عام 2020، مبينة أن النمو السكاني للعراق ما زال مستقرا منذ ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد سكان العراق نهاية عام 2020 ووفق التقديرات السكانية للجهاز المركزي للإحصاء بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة".

وأضاف ان "نسب النمو السكانية السنوية ما زالت محافظة على معدلاتها الطبيعية للسنوات الثلاث الاخيرة"، مبينا ان "هذه النسبة تراوحت ما بين 2.5 الى 2.6% وتزداد في بعض الاحيان الى 2.7%".

واشار الهنداوي الى ان "هذه النسبة قد انخفضت بالمقارنة مع السنوات الماضية التي بلغ فيها معدل النمو السكاني الى 3% ووصلت في بعض الاحيان الى 3.3%".

ولفت الهنداوي الى انه "وفقا لهذه التقديرات فان نسبة عدد السكان في العراق يزدادون 850 الفاً، إلى مليون نسمة سنويا، متوقعا وصول عدد سكان العراق الى 50 مليون نسمة عام 2030 وفقا لهذه الزيادة".

وكانت وزارة التخطيط أعلن، في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2020، أن عدد سكان العراق تجاوز 39 مليون نسمة عام 2019، فيما اشارت الى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى 93%.

related

كركوك.. وفاة ثاني لاجئ سوري بكورونا في أقل من أسبوع

Date: 2020-06-11 23:21:41
كركوك.. وفاة ثاني لاجئ سوري بكورونا في أقل من أسبوع

العاصمة بغداد تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

Date: 2019-12-24 15:28:16
العاصمة بغداد تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

اعادة افتتاح دوائر الجنسية والجوازات والاقامة في العراق

Date: 2020-07-18 15:51:38
اعادة افتتاح دوائر الجنسية والجوازات والاقامة في العراق

الكعبي يدعو لاجتماع عاجل: العراق مُقبل على كارثة صحية

Date: 2020-05-28 11:46:31
الكعبي يدعو لاجتماع عاجل: العراق مُقبل على كارثة صحية

ارتفاع وفيات كورونا بالعراق إلى 48

Date: 2020-03-30 20:26:21
ارتفاع وفيات كورونا بالعراق إلى 48

67 وفاة و1808 إصابات جديدة بكورونا في العراق

Date: 2020-06-22 17:35:01
67 وفاة و1808 إصابات جديدة بكورونا في العراق

الصدر يحدد "ظواهر سيئة يجب تصحيحها" في الشعائر الحسينية

Date: 2019-08-31 11:08:10
الصدر يحدد "ظواهر سيئة يجب تصحيحها" في الشعائر الحسينية

تظاهرة طلابية في كربلاء

Date: 2019-10-29 10:15:11
تظاهرة طلابية في كربلاء