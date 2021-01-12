كاشفة عن سكان العراق لعام 2030.. التخطيط: تجاوزنا الـ40 مليون نسمة

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن بلوغ عدد سكان العراق أكثر من 40 مليون نسمة نهاية عام 2020، مبينة أن النمو السكاني للعراق ما زال مستقرا منذ ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد سكان العراق نهاية عام 2020 ووفق التقديرات السكانية للجهاز المركزي للإحصاء بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة".

وأضاف ان "نسب النمو السكانية السنوية ما زالت محافظة على معدلاتها الطبيعية للسنوات الثلاث الاخيرة"، مبينا ان "هذه النسبة تراوحت ما بين 2.5 الى 2.6% وتزداد في بعض الاحيان الى 2.7%".

واشار الهنداوي الى ان "هذه النسبة قد انخفضت بالمقارنة مع السنوات الماضية التي بلغ فيها معدل النمو السكاني الى 3% ووصلت في بعض الاحيان الى 3.3%".

ولفت الهنداوي الى انه "وفقا لهذه التقديرات فان نسبة عدد السكان في العراق يزدادون 850 الفاً، إلى مليون نسمة سنويا، متوقعا وصول عدد سكان العراق الى 50 مليون نسمة عام 2030 وفقا لهذه الزيادة".

وكانت وزارة التخطيط أعلن، في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2020، أن عدد سكان العراق تجاوز 39 مليون نسمة عام 2019، فيما اشارت الى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى 93%.