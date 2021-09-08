كاشفة تفاصيلها.. مطار بغداد: ملتزمون بالتوجيهات الخاصة للزيارة الأربعينية

شفق نيوز / أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأربعاء، التزاما التام بتوجيهات سلطة الطيران المدني فيما يخص الزيارة الأربعينية.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، قد وافقت يوم الأحد الماضي، على دخول (30) ألف زائر من إيران، و(10) آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى، لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.

وأشارت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران المدني العراقي والمتضمنة "الموافقة على دخول الزائرين من إيران، والخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية للإمام الحسين".

وشددت إدارة المطار، على ضرورة "جلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب قبل (72) ساعة من دخول العراق"، لافتة في الوقت نفسه إلى "الإكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند، فحص (PCR) سالب أجري قبل (72 ) ساعة من دخول البلاد، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً لمدة (10) أيام، للتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين".

وأقيمت مراسم الزيارة الأربعينية، العام الماضي وسط إجراءات احترازية أكثر تشدداً إثر ظروف جائحة كورونا، إذ سمحت السلطات العراقية حينها بدخول 1.500 زائر فقط من كل بلد للمشاركة في تلك المناسبة، فيما بلغ عدد المشاركين إجمالا من داخل العراق وخارجه 14.5 مليون شخص، وفقاً لإحصاءات العتبة الحسينية في كربلاء.

وتتوجه شريحة كبيرة من المسلمين الشيعة سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد، لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، في 20 من شهر صفر كل عام، الذي يوافق هذه السنة في 28 أيلول/سبتمبر الجاري.