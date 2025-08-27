"كارثة مائية غير مسبوقة".. حقوق الإنسان في البصرة تستغرب استقدام بارجات كهربائية

شفق نيوز- البصرة

انتقد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الأربعاء، استقدام بارجات لتوليد الطاقة الكهربائية في وقت تعاني فيه المحافظة مما أسماه بـ"كارثة مائية غير مسبوقة".

وقال مدير المكتب مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب أصدر أكثر من 100 تحذير بشأن أزمة المياه، مع طرح حلول آنية أبرزها استخدام سفن مزودة بمحطات تحلية جاهزة يمكن أن تُحدث تغييراً إنسانياً كبيراً في واقع البصرة".

وأضاف أن "استقدام محطات كهربائية عائمة في نهايات فصل الصيف يثير الاستغراب، في وقت ما تزال فيه الأزمة المائية قائمة دون حلول جذرية"، مبيناً أن "الجدوى المالية والإنسانية من سفن التحلية تفوق بكثير ما يُعتمد حالياً من معالجات لا تمس جوهر المشكلة".

وحذّر التميمي من استمرار "إهمال" الحلول السريعة المتوفرة، مؤكداً أن "غياب القرار الجاد سيضاعف الأزمة ويهدد حياة نحو أربعة ملايين إنسان في المحافظة".

ودخلت البارجة الكهربائية التركية الموانئ العراقية يوم السبت الماضي 23 من شهر آب/ أغسطس الجاري، وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في حينها لوكالة شفق نيوز، إن ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، استقبل أطول سفينة في تاريخ الميناء، وهي باخرة تركية لتوليد الكهرباء تحمل اسم "ORKA SULTAN".

والخميس الماضي، 21 آب/ أغسكس الجاري، وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

يشار إلى أن محافظة البصرة تعاني منذ سنوات عدة من أزمة مائية خانقة، حيث ترتفع نسبة الملوحة في المياه إلى مستويات يجعل منها غير صالحة للاستهلاك البشري، وهذا الواقع يتكرر في كل فصل.

إلى جانب التلوث الخطير في المياه جراء تصريف المياه الثقيلة وغيرها من المخلفات الصناعية في الأنهر ما أدى إلى عدم صلاحية المياه حتى للاستخدامات المنزلية في بعض مدن المحافظة.