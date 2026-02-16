"كارثة صحية" تهدد الأنبار (وثائق)

شفق نيوز- الأنبار

طالب مدير عام صحة الأنبار خضير خلف شلال، يوم الاثنين، بعقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة على خلفية توقف التمويل من وزارة المالية، محذراً من "كارثة صحية".

وكشف شلال، بحسب وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، عن توقف التمويل المالي من وزارة المالية عن المؤسسات الصحية في المحافظة منذ أكثر من سنة، مبيناً أن هذه الأزمة باتت تهدد استمرارية عمل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف أن الأزمة أثرت على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والإعاشة وأعمال التنظيف والتعقيم إضافة إلى تعطل أغلب سيارات الإسعاف مما يضع حياة المواطنين أمام خطر مباشر.

كما طالب شلال، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس محافظة الأنبار بحضور مدراء المستشفيات، مؤكداً مخاطبة محافظ الأنبار ووزير الصحة بنفس فحوى الموضوع لتأمين التمويل الطارئ ومنع حدوث كارثة صحية.