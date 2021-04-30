سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كارثة تهدد نينوي بعد توجيه من بغداد بشأن وافدين من الهند

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-30T13:09:10+0000
كارثة تهدد نينوي بعد توجيه من بغداد بشأن وافدين من الهند

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع في دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، عن وصول توجيه رسمي من وزارة الصحة بفتح حجر صحي خاص للقادمين من الهند، من أبناء المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الصحة في نينوى بحيرة من أمرها أين ستضع هؤلاء الوافدين، وهي لاتمتلك أماكن لهم من الأساس".

وأشار إلى أن "خلافاً كبيراً حدث بين خلية الأزمة وإدارة صحة نينوى حول موقع الحجر ، بعد ان أرادت ادارة الصحة وضعهم في إحدى المستشفيات جنوب الموصل حتى يكونون بعيدين نوعاً ما عن الزخم السكاني".

وتابع المصدر، أن "إدارة الصحة فضلت ذلك هناك، لكن المحافظ رفض هذا الأمر وفرض على إدارة الصحة إيجاد مكان آخر لهم باستثناء مناطق جنوب الموصل".

وفي إطار البحث عن تفاصيل أكثر، تواصل مراسل وكالة شفق نيوز، مع مدير صحة نينوى فلاح الطائي.

الطائي أوضح في حديث خص به وكالة شفق نيوز، أن "إدارة الصحة لا تعلم أين ستضع الوافدين، والمستشفيات ممتلئة بالمصابين بكورونا والحالات حرجة جداً".

وأضاف، "لا يوجد لدى الدائرة سوى مكان واحد فقط هو في مستشفى السلام رغم أنه لا يتسع إلا لـ30 شخص فقط"، مشيرا إلى أن "المكان غير مناسب مطلقاً لكن صحة المحافظة مجبرة على ذلك بعد رفض المحافظ نقل الوافدين إلى مستشفى في ناحية حمام العليل".

أما فيما يخص أعدادهم، أكد الطائي أن "لا معلومة لديه عنهم"، مرجحا في الوقت نفسه، احتمالية "وجود مصابين بينهم، لأن غالبيتهم كانوا يتعالجون في مستشفيات الهند".

وعن إمكانية حجرهم منزلياً، رفض هذا الأمر، وقال إن "ذلك غير ممكن، فقد لا يلتزمون بالتعليمات والحجر المنزلي، وبالتالي يتسببون بكارثة صحية اذا انتقلت العدوى منهم داخل المدينة".

وفي نهاية حديثة نوه الطائي، إلى أن "الوافدين قنبلة موقوتة والواقع الصحي في نينوى لا يحتمل أي انتكاسة ابداً، والايام القادمة ستكون صعبة".

related

تحقيق عاجل: 216 مولودا ذكرا.. والإناث "صفر"

Date: 2019-07-23 09:43:26
تحقيق عاجل: 216 مولودا ذكرا.. والإناث "صفر"

العراق يسجل 607 اصابات جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

Date: 2021-01-10 13:12:02
العراق يسجل 607 اصابات جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

كورونا يخطف ضابطاً في شرطة الطاقة العراقية

Date: 2020-09-26 19:14:45
كورونا يخطف ضابطاً في شرطة الطاقة العراقية

نواب كركوك ينتقدون الحكومة العراقية: لم توفّر مبالغ مالية لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-16 11:49:45
نواب كركوك ينتقدون الحكومة العراقية: لم توفّر مبالغ مالية لمواجهة كورونا

عبد المهدي يبعث رسالة تضامن الى الصين في مواجهة كورونا

Date: 2020-02-09 09:36:40
عبد المهدي يبعث رسالة تضامن الى الصين في مواجهة كورونا

الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

Date: 2021-02-04 12:58:09
الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

ذي قار تعلن اجراءات خاصة لاكثر من 20 شخصاً احتكوا بمصاب بكورونا

Date: 2020-03-09 19:33:23
ذي قار تعلن اجراءات خاصة لاكثر من 20 شخصاً احتكوا بمصاب بكورونا

منذ بدء الجائحة.. إصابات كورونا في العراق تتخطى المليون حالة

Date: 2021-04-21 13:08:54
منذ بدء الجائحة.. إصابات كورونا في العراق تتخطى المليون حالة