"كارثة بيئية وصحية" في مشروع ماء كركوك ودعوات لتحقيق عاجل

شفق نيوز- كركوك

أعرب النائب عن محافظة كركوك، غريب عسكر التركماني، يوم الجمعة، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما وصفه بـ"الكارثة البيئية والصحية الخطيرة" في مشروع ماء كركوك المكشوف، عقب انتشار حيوان الخنزير في القناة الممتدة من قضاء الدبس وصولاً إلى مأخذ المشروع الرئيسي المغذي لمياه الشرب في المحافظة.

وقال التركماني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الخلل "يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة لأهالي كركوك، ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة"، لافتاً إلى أن "المشروع يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المحافظة".

وأضاف أن "الإهمال الواضح في متابعة وصيانة القناة المكشوفة يمثل خرقاً صارخاً لمسؤوليات الجهات المعنية، ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع أي كارثة صحية أو بيئية محتملة".

وطالب النائب، رئيس الوزراء ومحافظ كركوك بالتوجيه العاجل إلى "قيادة العمليات وجهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة لفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث وكشف المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".

ودعا التركماني، مديرية الموارد المائية ومديرية ماء كركوك إلى "تقديم تقرير تفصيلي حول أسباب الخلل والإجراءات الوقائية التي اتخذت، مع التأكيد على ضرورة تطهير وتعقيم القناة ومتابعة أي تأثير على جودة المياه الموزعة".

وشدد التركماني على أن "صحة المواطنين وأمنهم البيئي تمثل أولوية قصوى، ولن نسمح بالإهمال أو التهاون في أي شأن يمس حياة الناس ومستقبل المحافظة"، مؤكداً أن "الحادث يتطلب "استجابة سريعة وحازمة من جميع المؤسسات المعنية".

وكان مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن "الملاكات المختصة وبالتعاون مع مديرية ماء كركوك عالجت على الفور موضوع الخنازير، حيث جرى رفعها من محيط المشروع بشكل كامل".

وأشار إلى أن "ظاهرة تكاثر الخنازير في بعض المناطق الزراعية والرطبة القريبة من مصادر المياه تشكّل تحدياً متكرراً بسبب سرعة تكاثرها وصعوبة السيطرة على حركتها".