"كارثة بيئية" في بعقوبة.. النفايات تخنق نهر خريسان وتهدد الحياة (صور)

شفق نيوز/ في مشهد بات مألوفاً لسكان بلدة بهرز جنوبي مدينة بعقوبة، تحوّل نهر خريسان إلى مكب للنفايات وقناني الماء البلاستيكية التي تغطي سطح مياهه مهددةً صحة السكان.

وطالب مواطنون من مدينة بهرز، عبر وكالة شفق نيوز، بإنقاذ النهر من التلوث المتزايد بفعل غياب الوعي ورمي المخلفات في مسار خريسان حيث تتراكم عند القناطر بشكل كبير وتؤثر على جودة مياه الإسالة التي تصل إلى المنازل عبر مشاريع الضخ القريبة من النهر.

بدوره قال الباحث في الشأن البيئي، هيثم السواك، لوكالة شفق نيوز، إن "النفايات في الأنهر باتت تشكل مصدر قلق للسكان وتنذر بأمراض خطيرة بين المواطنين".

ودعا السواك، إلى ضرورة "تبني الجهات الحكومية حملة توعوية تحث السكان على الاهتمام بالبيئة ونظافة النهر من خلال عدم رمي النفايات فيه، فضلاً عن إطلاق حملات مستمرة لرفع النفايات من الأنهر ونصب شباك تمنع مرور النفايات في المياه ورفعها في فترة وأخرى".

وتعتمد مدينة بعقوبة على نهر خريسان كمصدر رئيس لتغذية مشاريع محطات المياه، فيما تتزود بقية المناطق بالمياه عبر نهر ديالى وجداول إروائية كالخالص والروز وغيرها.