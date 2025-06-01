"كارثة" بيئية تضرب هور "ابن نجم".. نفوق جماعي للأسماك يهدد 3 محافظات (صور)

شفق نيوز/ يواجه هور "ابن نجم" الممتد بين محافظات النجف وبابل والديوانية، "كارثة بيئية غير مسبوقة"، تمثلت في نفوق آلاف الأسماك نتيجة شح المياه الحاد ونقص مستويات الأوكسجين، ما أدى إلى انهيار شبه تام للثروة السمكية التي كانت تشكّل مصدر رزق رئيسي للآلاف من السكان المحليين.

ويمتد الهور المتضرر عبر نواحي القاسم والكفل في محافظة بابل، والطليعة في الديوانية، والحرية في النجف، ويُعد من الأهوار الوسطى التي أعيد تأهيلها مؤخراً ضمن مشروع حكومي مشترك بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، بهدف إحياء الحياة البيئية والاقتصادية للمنطقة.

ورغم أن المشروع شهد في بدايته ضخ كميات من المياه على مدار أربعة أشهر، إضافة إلى إدخال أطنان من الأسماك إلى الهور، إلا أن توقف عملية الضخ بسبب أعطال فنية في المضخات المغذية، أدى إلى انخفاض حاد في منسوب المياه، وبالتالي تراجع مستويات الأوكسجين، وهو ما تسبب في نفوق جماعي للأسماك، وفقاً لبعض الناشطين.

وقال الناشط البيئي أبو زين العابدين من النجف، لوكالة شفق نيوز: "ضخوا المياه وأدخلوا الأسماك بأطنان، لكنهم أوقفوا الضخ فجأة. اليوم نواجه كارثة، آلاف الأسماك نفقت، ومصدر رزق السكان انهار بالكامل”.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة من قلب الهور تُظهر كميات كبيرة من الأسماك النافقة طافية على سطح المياه، في مشهد صادم، بينما تسبح الجواميس بينها، في ظل بيئة آخذة بالتدهور.

ويقع الجزء الأكبر من الهور المتضرر على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال شرق النجف، ويمتد إلى مناطق حدودية من بابل والديوانية.

لا حصة مائية في النجف

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، أوضح مدير الموارد المائية في النجف، شاكر العطوي، أن "هور ابن نجم لا يمتلك حصة مائية مخصصة رسمياً"، مبيناً أن "الهور يعتمد حالياً على مياه البزول، وهي مياه مالحة تعرضت للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما تسبب بنفوق الأسماك التي لم تعد قادرة على التكيف".

وأشار العطوي، إلى أن محافظة النجف لا تمتلك حصة مائية فعلية، فيما أضاف أن "الحصة المائية للنجف صفر. لا توجد موارد مخصصة حتى للزراعة الصيفية. كل تركيزنا حالياً على تأمين مياه الشرب للمواطنين، وهذا أيضاً في خطر وقد لا نستطيع ضمانه في الفترة المقبلة بسبب الجفاف الحاد".

من جهته، عبّر أحد سكان ناحية الحرية عن حجم المعاناة قائلاً: "الهور كان حياتنا. كنا نأكل منه ونعيش عليه. الآن لا ماء ولا سمك، ولا نملك مصدر رزق آخر. نحن نعتمد بالكامل على هذا الهور".