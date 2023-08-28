كاد يلتهم مصرف الرافدين.. حريق كبير يأتي على محال تجارية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيراً ضرب محالاً تجارية، وكاد يلتهم مصرف الرافدين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني في مناطق 5 أقضية ونواحي إضافة لمركز المحافظة ساهمت بإطفاء الحريق الذي استمر لغاية السادسة صباحاً والذي اندلع في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

وبين المصدر، ان" الخسائر المادية بلغت بعشرات الملايين، فيما لم يعرف لغاية الآن سبب اندلاعه ".

وفي حادث منفصل،" تمكنت الأجهزة الامنية في قضاء البطحاء من اعتقال سائق مركبة لاذ بالفرار بعد قيامه بدهس شابين، احدهما انهى حياته على الفور، والثاني مصاب بجروح بليغة حيث نقل للمشفى وهو فاقد للوعي".