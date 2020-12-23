"كاد البرد أن يقتله".. العثور على طفل حديث الولادة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على طفل حديث الولادة مرمي على قارعة الطريق في الجناب الأيسر لمدينة الموصل، في ثاني حادث من نوعه تشهده المدينة خلال يومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مواطنين عثروا، أمس، على طفل حديث الولادة مرمي على قارعة الطريق بالقرب من حي القاهرة بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وأضاف المصدر، أن الطفل لا يتجاوز عمره عدة ايام وقد رُمي في الليل وبالبرد القارس لكن مواطنين عثروا عليه قبل أن يتمكن البرد منه، مشيراً الى نقله لقسم الخدج في مستشفى الخنساء بالجانب الايسر من المدينة.

جدير بالذكر ان هذا هو الطفل الثاني الذي يُعثر عليه في الموصل، بعد العثور على جثة طفل حديث الولادة على طريق الموصل- تلعفر قبل يومين لكنه كان قد فارق الحياة.

وكشفت مصادر طبية لشفق نيوز، ان مستشفى الخنساء استقبلت خلال الشهرين الماضيين قرابة 11 طفلاً حديثيّ الولادة مجهوليّ الهوية كانوا مرمين في مناطق مختلفة من المدينة او تركهم ذويهم على طرق يمر بها السكان.

ويرجح المصدر ان بعض اسباب رمي هؤلاء الاطفال هو الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها المدينة وتفشي البطالة بنسب مخيفة بالاضافة الى اسباب اخرى.

ويسجل هؤلاء الاطفال كمجهولي النسب ويبقون في المستشفى لمدة 60 يوماً كحد اقصى ويتم نقلهم بعد تحسن حالتهم الصحية الى دار الايتام.