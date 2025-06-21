أكاديمي عراقي يحذر من "قرار مريب" بتغيير هوية كلية هندسية تأسست عام 1975

شفق نيوز/ حذر عضو المجلس الاستشاري الصناعي في الجامعة التكنولوجية ببغداد غزوان ال عزاره، يوم السبت، من قرار تحويل كلية هندسة السيطرة والنظم الى كلية هندسة الذكاء الاصطناعي، معتبراً اياه قرار مريب.

وقال ال عزاره، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، "حن في موقف لا يُحتمل، إذ يمثل هذا القرار طمس تاريخي وعلمي وخطوة خطيرة جدا في مسيرة التعليم والعلوم في العراق، ويثير القلق الشديد، خاصة أن الكلية ذات تاريخ عريق منذ عام 1975، وتمتلك مكانة فريدة من نوعها في العراق، وتخدم سوق العمل بكفاءات عالية ومتخصصة لا تتكرر".

واعرب ال عزاره عن "الاستياء والادانة الكبيرتين لهذا القرار الذي نعتبره غير مدروس، ويبدو أنه ناتج عن مصالح خارجية لا تهتم بمصلحة الوطن والطلاب، وإنما تهدف إلى تهميش التاريخ العلمي العراقي وإهدار جهد الأجيال السابقة".

وأضاف أن "هذا التغيُّر يمثل تدميراً لموروث علمي وعملي عريق، ويؤدي عادةً إلى إضعاف المخرجات التعليمية، وخلق لبس وتشتت بين التخصصات".

واكد ان هذا التغيير "غير مبرر، وسيضر بمكانة الكلية وأهميتها، ويمثل تهديداً للأوضاع العلمية والاقتصادية في العراق، ونحن نرفض بشكل قاطع أن يتم ذلك بدون دراسة كاملة ومشاركة فعلية للخبراء والجهات المعنية".

واعلن احتجاجه على ما أُعلِن عنه من تحويل الأقسام الأصلية، وإضافة أقسام جديدة بعضها لا يوجد مثيل لها حتى في الجامعات العالمية، وتقديمه على أنه تطوير، وهو في الواقع تدمير للتراث العلمي العراقي، وتغييب للخبرات والدور الذي أدته كلية هندسة السيطرة والنظم طوال هذه العقود.

وطالب بحفظ مكانة الكلية التاريخية والعلمية، والتمسك بكفاءاتها وتخصصاتها، وعدم السماح بالإفراغ أو التغيير الذي يُهدد مستقبل الطلبة ومستقبل العلم الهندسي في العراق،اذ نقف مع الحفاظ على هوية الكلية، ونؤكد أن التخصصات المرتبطة بالسيطرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي يجب أن تتكامل، وليس أن تستبدل أو تُفكك.