أكاديميون من ديالى ينتقدون "العلاج التجاري" خارج المحافظة: نمتلك الكفاءات والتميز الطبي

شفق نيوز/ انتقد أكاديميون ومتخصصون من ديالى، ما سموها ظاهرة "العلاج التجاري" خارج المحافظة بعد "تميزها طبياً وفنياً" في القطاع الصحي والطب المتطور.

ووفق هؤلاء الأكاديميين، فإن محافظة ديالى تضم كفاءات طبية تماثل العالمية ونجحت بتحقيق معجزات طبية تضاهي التطور والتقنية الطبية في دول العالم، مستغربين اللجوء إلى العلاج خارج المحافظة.

ويقول كامل جياد الربيعي "معاون طبي" في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن اطباء ديالى وكوادرها الصحية تتفوق بامتياز على جميع الأطباء والمراكز الطبية في المحافظات وحتى اقليم كوردستان، معتبرا اللجوء للعلاج واجراء العمليات الطبية خارج ديالى "فخفخة" رغم المنجزات الكبيرة لأطباء ديالى في مجال العمليات الطبية الكبرى وفوق الكبرى.

ورأى، أن مؤسسات ديالى الصحية ومستشفياتها بشكل خاص تحتل الصدارة في العراق من حيث التقنية والكفاءات والخبرات وتعد نموذجية مقارنة بالمحافظات الاخرى.

ودعا الربيعي، الى حذو خطوات وقوانين مستشفيات كوردستان بمنع مرافقة المرضى واقتصار المستشفيات على المريض ليتنسى للكوادر الطبية انجاز مهامها الطبية دون اي ضغوط او عوامل اخرى.

أما محمد سلمان الشمري "55 عاما" فيسرد لوكالة شفق نيوز، اصطحابه لاحد المرضى من ذويه الى عدة اطباء في المحافظات وحتى الهند دون جدوى بعد فشل جميع الأطباء بالوقوف على "العلة" حسب وصفه، والتشخيص الخاطئ الذي كلف ذوي المريض خسائر مادية غير مبررة.

لكنه، يقول، إنه وجد ضالته عند أحد أطباء ديالى ومن الكفاءات الشبابية الذي نجح بالتشخيص الطبي لحالة المريض وإحالته إلى عملية طبية متوسطة أفضت الى تحسن وضعه الصحي وشفائه بشكل تام.

بدوره، يعزو مدير مستشفى خانقين شمال شرقي ديالى الدكتور شوان شاكر، سبب لجوء المرضى للعلاج خارج ديالى الى كوردستان ومحافظات الوسط والجنوب احيانا لجانبين أولهما "تراجع الدعم الحكومي للمؤسسات الصحية خلال الفترات الماضية وافتقار المستشفيات للعلاجات والأدوية الضرورية ما ولد انطباعا سيئا ومستديما حيال مستشفيات واطباء ديالى.

ومن الجانب الثاني رأى شاكر، عبر حديثه لوكالة شفق نيوز، الإقبال على العلاج خارج ديالى الى "الصيت الشعبي" دون دراية موضوعية وطبية والاعتماد على أقوال ربما صح جزء منها، داعيا الى برامج وخطط حكومية للحفاظ على الكفاءات الطبية والصحية في ديالى ودعمها من حيث الامتيازات المشروعة لما تقدمه من خدمات إنسانية كبيرة.

واختتم حديثه قائلاً، ديالى تحوي كفاءات طبية واسعة وافضل بكثير من عموم المحافظات في مجال الطب الحديث.

بدوره يعكس مدير اعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي آراء المتحدثين بالقول، إن الإقبال على مستشفيات ديالى من المحافظات وحتى العاصمة بغداد، قد زاد خلال الاعوام الاخيرة وان 90% من المرضى يتعالجون في مستشفيات ديالى بجدارة الكوادر الطبية .

وعد العزاوي في حديثه لوكالة شفق نيوز، حالات العلاج خارج ديالى بالمحدودة والمقتصرة على ميسوري الحال فقط مؤكدا أن مستشفيات ديالى نموذجية من حيث الخبرات والخدمات المختلفة.

وعزز حديثه بعد اقرار الموازنة بالقول، إن "جميع الادوية والعلاجات في المستشفيات والمراكز الصحية متوفرة"، مشدداً على أن "ديالى تشهد نهضة كبيرة ومتسارعة في القطاع الصحي مقارنة بالمحافظات الأخرى".