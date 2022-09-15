كادت أن توقع كارثة .. طائرة إيرانية تعود أدراجها بعد إقلاعها من العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة النجف، يوم الخميس، بأن طائرة إيرانية عادت أدراجها في مطار النجف الدولي بعد مرور بضعة دقائق على تحليقها جراء بسبب نسيان بوابة الحقائب مفتوحة، وان الحادث كاد ان يودي بحياة العشرات من المسافرين الذين كانوا على متنها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية نوع (اتا) ونتيجة للسرعة في نقل المسافرين من مطار النجف إلى ايران اقلعت الطائرة بسبب الزحام الشديد في جدول الرحلات الجوية بالمطار".

وأضاف، ان " هذا الاقلاع بطريقة عاجلة كاد ان يتسبب بحادث مروع فوق سماء العراق وموت اكثر من 150 مسافرا من الجنسية الإيرانية، بسبب نسيان بوابة حقائب الطائرة مفتوحة وعدم اغلاقها، اذ يعتبر الاغفال عن هذا الاجراء يقسم الطائرة في السماء إلى نصفين".

وتابع المصدر، ان " كابتن الطائرة بعد 20 دقيقة من اقلاعها طلب العودة بصورة عاجلة لمطار النجف، حيث واجه صعوبة في قيادة الطائرة في السماء ".