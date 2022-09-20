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كادت تتسبب بتعطيل الرحلات.. شركة بريطانية تترك عملها في مطار بغداد بشكل مفاجئ

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-20T21:14:10+0000
كادت تتسبب بتعطيل الرحلات.. شركة بريطانية تترك عملها في مطار بغداد بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، أن شركة menzies البريطانية للخدمات الأرضية تركت واجبها داخل مطار بغداد الدولي "بشكلٍ مفاجئ" ومن "دون أي سابق إنذار"، مشيرة إلى أنها كادت أن تتسبب بتعطيل الرحلات الجوية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين أشرف ميدانياً على أعمال الخدمات الأرضية لطائرات الناقل الوطني التي باشرت بتنفيذها ملاكات الشركة بعد أن انسحبت شركة menzies من واجبها داخل مطار بغداد الدولي بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار".

وقال حسين بحسب البيان، إن "إدارة الشركة ستتبع كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المذكورة ولا سيما أن تركها للعمل كاد أن يتسبب بتعطيل الرحلات لكن جهود أبطال الخطوط الجوية العراقية وتداركهم الموقف بشكلٍ عاجل حال دون ذلك".

وتابع ان "العمل مستمر ولساعات متأخرة من الليل لتقديم الخدمات الأرضية للطائرات ولا يوجد أي تأخير للرحلات وسينفذ جميعها في وقتها المحدد على جدول رحلات الشركة".

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