كاتبات عراقيات ينقلن ابداعاتهن الشعرية وحياة سكان ما بين النهرين الى المجتمع الألماني

شفق نيوز/ زارت كاتبات عراقيات من شبكة "إنانا" النسوية مدينة فرانكفورت الألمانية، وفيما اطلعن على أجواء معرض الكتاب في المدينة، نقلن صورة عن واقع الحياة اليومية العراقية الى المجتمع الألماني.

وقالت السفارة الألمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "كاتبات عراقيات من شبكة إنانا قمن بزيارة ألمانيا، حيث أتيحت الفرصة لكل من هناء احمد من الموصل، ونقاء عباس من بغداد، لتقديم نصوصهن والحديث حول التطورات في العراق وذلك على هامش معرض الكتاب في فرانكفورت".

وأضاف البيان أن "المستعمين حصلوا خلال الجلسة على انطباع حول الحياة اليومية للنساء في بلاد ما بين النهرين".

يذكر أن شبكة "إنانا" النسائية تتلقى الدعم من السفارة الألمانية ومعهد غوته في العراق.